Michelle Visage continua ad aprire le porte ad una versione italiana di Drag Race

Michelle Visage continua a tenere aperta la porta a tutti quei fan italiani che sperano in una versione tricolore di RuPaul's Drag Race. Due mesi fa a chiederlo a gran voce è stato un utente su Twitter che ha chiesto a Michelle Visage di "mettere una buona parola per lo spin off italiano". La storica giudice del talent ha così risposto: "Sai quanto mi piacerebbe! Vorrei parlare italiano per farlo". Questa volta, invece, è stato un suo follower su Instagram a sollecitare una versione italiana di Drag Race, ottenendo come risposta un "Lo spero!" con tanto di selfie con una maglietta con scritto "Italians Do It Better". Oltre le 13 edizioni americane, il format di Drag Race ha avuto diverse versioni internazionali.

