L'effetto Letta non funziona, il Pd perde un punto in una settimana. Il sondaggio di "Piazza Pulita" (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Pd perde un punto in una settimana. L'effetto Letta non scalda gli animi dell'elettorato dem, per usare un eufemismo. Secondo l'ultimo sondaggio di Index Research – presentato a PiazzaPulita di fronte a un attonito Corrado Formigli su La7, il Partito democratico è al 18% e registra un calo del -1,1%. Il neo segretario è ancora un'incognita per l'elettorato, non si sa bene che fisionomia vorrà dare al partito, parla di ius soli, voto ai 16enni, ma che tipo di partito voglia rifondare dopo il "mi vergogno del Pd" di Zingaretti non è ancora chiaro e si vede. Fratelli d'Italia terza forza del Parlamento La Lega si afferma come partito più seguito (24%), con un +0,6% rispetto alla settimana precedente. Se si votasse a breve non ci ...

