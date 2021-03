Dagli studenti di Pavia, un aiuto concreto per i migranti in Bosnia (Di venerdì 19 marzo 2021) Le ragazze si muovono. E spingono ad agire. Il progetto Un ponte oltre l’indifferenza (sguardi rivolti alle persone sulla Balkan Route), è appena partito sulla piattaforma di crowfunding dell’università di Pavia Universitiamo. Obiettivo: raccogliere fondi – si punta a 5000 euro – per dare una prima risposta ai bisogni urgenti dei profughi in Bosnia, grazie alla collaborazione di Caritas italiana. L’idea – che si rivolge a tutti gli studenti e al personale dell’università – parte dalle studentesse dei Collegi femminili S. Caterina e Castiglioni-Brugnatelli, che sono già attive nel volontariato, così come i “colleghi” degli altri Collegi. Leggi anche › Aiutiamo i giovani migranti a casa nostra Getty ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 marzo 2021) Le ragazze si muovono. E spingono ad agire. Il progetto Un ponte oltre l’indifferenza (sguardi rivolti alle persone sulla Balkan Route), è appena partito sulla piattaforma di crowfunding dell’università diUniversitiamo. Obiettivo: raccogliere fondi – si punta a 5000 euro – per dare una prima risposta ai bisogni urgenti dei profughi in, grazie alla collaborazione di Caritas italiana. L’idea – che si rivolge a tutti glie al personale dell’università – parte dalle studentesse dei Collegi femminili S. Caterina e Castiglioni-Brugnatelli, che sono già attive nel volontariato, così come i “colleghi” degli altri Collegi. Leggi anche › Aiutiamo i giovania casa nostra Getty ...

