Spaccio di stupefacenti e banconote false | nei guai un 18enne e un 38enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso edi sostanze, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano che ieri, unitamente ai colleghi della Stazione di Avella, hanno tratto in arresto undi Mirabella Eclano e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino undi Sperone, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili del reato di “Detenzione ai fini didi sostanze”. Nello specifico, durante un servizio perlustrativo, svolto a Sperone in orario ...