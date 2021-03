Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti in classifica con i quarti ad Acapulco? Proiezioni ranking ATP: Top-100 vicina (Di giovedì 18 marzo 2021) Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Acapulco. Un risultato che ha già permesso al 19enne di Carrara di conquistare il suo best ranking. Attualmente, infatti, il tennista toscano è salito fino alla posizione numero 108 della classifica mondiale, scalando già ben dodici posti rispetto ad inizio settimana. L’obiettivo della Top-100 è ormai molto vicino ed in caso di vittoria contro Dimitrov sarebbe certo. Infatti il giovane tennista italiano ha attualmente 733 punti e con un successo sul bulgaro andrebbe a quota 823, arrivando al numero 93 del ranking. Nel caso un balzo sicuramente notevole per un tennista comunque in continua crescita ed ormai prossimo a raggiungere anche traguardi più alti. La sfida con Dimitrov è molto difficile, ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021)si è qualificato per idi finale del torneo ATP di. Un risultato che ha già permesso al 19enne di Carrara di conquistare il suo best. Attualmente, infatti, il tennista toscano è salito fino alla posizione numero 108 dellamondiale, scalando già ben dodici posti rispetto ad inizio settimana. L’obiettivo della Top-100 è ormai molto vicino ed in caso di vittoria contro Dimitrov sarebbe certo. Infatti il giovane tennista italiano ha attualmente 733 punti e con un successo sul bulgaro andrebbe a quota 823, arrivando al numero 93 del. Nel caso un balzo sicuramente notevole per un tennista comunque in continua crescita ed ormai prossimo a raggiungere anche traguardi più alti. La sfida con Dimitrov è molto difficile, ...

