Pasqua e seconde case, la stretta delle Regioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano - La Pasqua si avvicina come la voglia (sacrosanta) di relax ma la paura di "assalti" alle seconde case ha già indotto moltre Regioni a ulteriori restrizioni. Cerchiamo di fare chiarezza. Dal ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano - Lasi avvicina come la voglia (sacrosanta) di relax ma la paura di "assalti" alleha già indotto moltrea ulteriori restrizioni. Cerchiamo di fare chiarezza. Dal ...

Advertising

Tg3web : Visto l'effetto delle varianti sui contagi, molte regioni decidono di blindare ulteriormente i confini in vista sop… - fimoria : @GiovanniToti perché non chiudere i confini regionali alle seconde case , nelle vacanze di Pasqua, come hanno fatto… - Magnacaura : RT @Tg3web: Visto l'effetto delle varianti sui contagi, molte regioni decidono di blindare ulteriormente i confini in vista soprattutto del… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Visto l'effetto delle varianti sui contagi, molte regioni decidono di blindare ulteriormente i confini in vista soprattutto del… - Fabopolis : Sempre da @lapinna1 si @SkyTG24 il problema non sono i 20 min di tampone anzi andrebbe obbligata persona a rimanere… -