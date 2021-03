Paolo Fresu improvvisa e le note della sua tromba omaggiano le vittime di Bergamo commossa

Advertising

Corriere : Le commoventi note di Paolo Fresu risuonano nel «Bosco della memoria» di Bergamo - Agenzia_Ansa : La tromba di Paolo Fresu ricorda le vittime del Covid all'inaugurazione del Bosco della memoria, nel parco della Tr… - SkyTG24 : Sono state le note della tromba di Paolo Fresu il primo suono dopo il minuto di silenzio con cui si è aperta la cer… - sergioverolebo1 : RT @Agenzia_Ansa: La tromba di Paolo Fresu ricorda le vittime del Covid all'inaugurazione del Bosco della memoria, nel parco della Trucca,… - vivalzi : 18 marzo, Bergamo: la tromba di Paolo Fresu ricorda le... -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Fresu

Ad accompagnare questo momentocon la sua tromba. 'I miei suoni silenziosi per le vittime del Covid', ha detto in un'intervista a ...ha suonato dopo il minuto di silenzio con cui si è aperta la cerimonia per le vittime del Covid al parco della Trucca di Bergamo, davanti all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo dove viene ...(Liberoquotidiano.it) Il trombettista all'inaugurazione del Bosco della Memoria al parco della Trucca. (LaPresse) La musica di Paolo Fresu ha aperto, dopo il minuto di silenzio, l’inaugurazione del ...Durante la cerimonia il suono della tromba di Paolo Fresu ha reso indelebile nella mente degli italiani questo momento. Bergamo, Paolo Fresu suona la sua tromba per ricordare le vittime del ...