Dl Sostegni, nuovi aiuti a imprese, bar, negozi e partite Iva. Cinque fasce, in media 3.700 euro (Di giovedì 18 marzo 2021) Li aspettano i titolari dei bar, ma anche quelli dei ristoranti, dei negozi e delle palestre. E, più in generale, li aspetta chi ha un’attività. Sono i soldi che il Governo si appresta a dare a chi ha dovuto chiudere o seguire le restrizioni anti Covid. Quanti soldi, a chi e quando sono le risposte che spuntano fuori da una bozza del decreto Sostegni che sarà approvato venerdì dal Consiglio dei ministri. Gli aiuti andranno da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 150mila euro. Ecco come funzionerà la nuova macchina degli indennizzi. A chi andranno i soldi: platea da 3 milioni tra imprese, partite Iva e professionisti. Il requisito: una perdita di almeno il 30% nel 2020 In tutto ci sono 11,1 miliardi. Andranno a circa tre milioni tra grandi imprese e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Li aspettano i titolari dei bar, ma anche quelli dei ristoranti, deie delle palestre. E, più in generale, li aspetta chi ha un’attività. Sono i soldi che il Governo si appresta a dare a chi ha dovuto chiudere o seguire le restrizioni anti Covid. Quanti soldi, a chi e quando sono le risposte che spuntano fuori da una bozza del decretoche sarà approvato venerdì dal Consiglio dei ministri. Gliandranno da un minimo di 1.000a un massimo di 150mila. Ecco come funzionerà la nuova macchina degli indennizzi. A chi andranno i soldi: platea da 3 milioni traIva e professionisti. Il requisito: una perdita di almeno il 30% nel 2020 In tutto ci sono 11,1 miliardi. Andranno a circa tre milioni tra grandie ...

Advertising

ItaliaViva : .@elenabonetti : 'Congedi e bonus. Nuovi sostegni per le famiglie' - NicolaMorra63 : #Draghi propone un nuovo scostamento di bilancio in funzione di nuovi sostegni per fare fronte all'emergenza dei nu… - Taxbnb : I NUOVI RISTORI? SARANNO DEL 5% Elaborazione Taxbnb sulle ipotesi più recenti (Corriere della Sera). Su una perdita… - LeottaVi : Dl «Sostegni»:?5 fasce per i nuovi aiuti a imprese e partite Iva, stralcio delle cartelle verso l’ok . - paoloigna1 : Dl Sostegni, nuovi aiuti. Cinque fasce, in media 3.700 euro (di G. Colombo) -