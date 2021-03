Maneskin, via le parolacce per partecipare all’Eurovision Contest (Di mercoledì 17 marzo 2021) I Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021, e partecipanti di diritto all'Eurovision Song Contest, hanno modificato la canzone vincitrice, "Zitti e buoni" secondo le indicazioni del regolamento della manifestazione che si svolgerà a Rotterdam all`Ahoy Arena il 18, 20 e 22 maggio.Via le parolacce ("coglioni" e "cazzo"), e testo più breve di 3' contro i 3'19" della versione dell'Ariston Le modifiche, nel dettaglio, sono state rilevate dal sito Eurofestivalnews: -È stata tagliata una parte dell`introduzione, ovvero uno dei due riff -Il verso contenente "Vi conviene toccarvi i coglioni" è stato modificato in "Vi conviene non fare più errori" -Uno dei due riff della transizione verso la seconda strofa è stato eliminato -La frase "Non sa di che cazzo parla" è stata cambiata, "Non sa di che cosa parla", come nelle due ripetizioni ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 17 marzo 2021) I, vincitori del Festival di Sanremo 2021, e partecipanti di diritto all'Eurovision Song, hanno modificato la canzone vincitrice, "Zitti e buoni" secondo le indicazioni del regolamento della manifestazione che si svolgerà a Rotterdam all`Ahoy Arena il 18, 20 e 22 maggio.Via le("coglioni" e "cazzo"), e testo più breve di 3' contro i 3'19" della versione dell'Ariston Le modifiche, nel dettaglio, sono state rilevate dal sito Eurofestivalnews: -È stata tagliata una parte dell`introduzione, ovvero uno dei due riff -Il verso contenente "Vi conviene toccarvi i coglioni" è stato modificato in "Vi conviene non fare più errori" -Uno dei due riff della transizione verso la seconda strofa è stato eliminato -La frase "Non sa di che cazzo parla" è stata cambiata, "Non sa di che cosa parla", come nelle due ripetizioni ...

