"Virginia Raggi demente": Minzolini a processo

Augusto Minzolini dovrà affrontare un processo con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Virginia Raggi. Il giornalista l'aveva definita "demente in un tweet" nel 2017. Spiega il Fatto: L'ex direttore del Tg1 ed ex senatore di Forza Italia si è visto rigettare dal Tribunale di Roma la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura, dopo la querela per diffamazione presentata dall'avvocato Alessandro Mancori (che si era opposto anche all'archiviazione). Il giudice ha così disposto l'imputazio -ne coatta. 

Percorro strade dissestate di Roma e mi domando perché un'incapace,ignorante,demente abbia voluto fare il sindaco.È disonestà intellettuale! — Augusto Minzolini (@AugustoMinzolin) August 5, 2017 

Il post su Twitter del giornalista risale al 5 agosto 2017.

