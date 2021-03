Scuola, Bianchi: inutile prolungare le lezioni a fine giugno (Di martedì 16 marzo 2021) Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi non ritiene necessario prolungare la Scuola fino alla fine di giugno. 'Il problema degli apprendimenti non si risolve negli ultimi 20 giorni di giugno', ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 marzo 2021) Il ministro dell'Istruzione Patrizionon ritiene necessariolafino alladi. 'Il problema degli apprendimenti non si risolve negli ultimi 20 giorni di', ha ...

Advertising

FrancescoLollo1 : @borghi_claudio Avanti con il cambiamento... di poltrona. #Miozzo si dedicherà alla scuola con il ministro #Bianchi… - TgLa7 : Bianchi, e' inutile prolungare la scuola a fine giugno. Temi non si risolvono in 20 giorni,ma serve riaprire in presenza - Agenzia_Ansa : Bianchi: 'La scuola tornerà in presenza prima possibile' #ANSA - daniele19921 : RT @claudio_2022: Il Cts ha i giorni contati. 'Non serve più a niente'. Lo ammette pure Miozzo. - LukyMe90 : RT @claudio_2022: Il Cts ha i giorni contati. 'Non serve più a niente'. Lo ammette pure Miozzo. -