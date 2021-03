McLaren, James Key: “Il nostro diffusore rispetta il regolamento” (Di martedì 16 marzo 2021) Il direttore tecnico della McLaren, James Key, ha parlato per Motorsport.com del design del diffusore della MCL35M. Grazie ad esso, la vettura ha concluso i test del Bahrain con ottime sensazioni in vista della nuova stagione. James Key: i team copieranno McLaren? Il direttore tecnico della McLaren, si è definito sorpreso di notare come solo il suo team abbia adottato uno design semplice, implementando uno progetto su cui la scuderia ha duramente lavorato. Queste le parole di James Key per Motosport.com: “E’ un’idea di design. Siamo sorpresi dal fatto che siamo gli unici. È solo una delle tante caratteristiche in un’area che è cambiata quest’anno. Hai una certa regolazione di una superficie continua in quell’area all’interno della posizione Y250, su entrambi i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 marzo 2021) Il direttore tecnico dellaKey, ha parlato per Motorsport.com del design deldella MCL35M. Grazie ad esso, la vettura ha concluso i test del Bahrain con ottime sensazioni in vista della nuova stagione.Key: i team copieranno? Il direttore tecnico della, si è definito sorpreso di notare come solo il suo team abbia adottato uno design semplice, implementando uno progetto su cui la scuderia ha duramente lavorato. Queste le parole diKey per Motosport.com: “E’ un’idea di design. Siamo sorpresi dal fatto che siamo gli unici. È solo una delle tante caratteristiche in un’area che è cambiata quest’anno. Hai una certa regolazione di una superficie continua in quell’area all’interno della posizione Y250, su entrambi i ...

Advertising

F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | James Key e il diffusore McLaren: 'Sono sorpreso, pensavo che anche gli altri team ci avessero pensato'#F1inGeneral… - F1inGenerale_ : F1 | James Key e il diffusore McLaren: 'Sono sorpreso, pensavo che anche gli altri team ci avessero pensato'… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #McLaren stupita di essere l'unica ad aver optato per un diffusore particolare - FormulaPassion : #F1: #McLaren stupita di essere l'unica ad aver optato per un diffusore particolare - drivingitalia : Assetto Corsa Competizione: James Baldwin ci spiega come andare forte! -