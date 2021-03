(Di martedì 16 marzo 2021) È tardo pomeriggio quando da Palazzo Chigi Mariosente al telefono Emmanuel. Non Angela Merkel, la cancelliera a capo del governo che ieri ha guidato la ‘rivolta’ dei grandi d’Europa contro, sospendendo il vaccino anglo-svedese per via delle reazioni avverse riscontrate in Germania e innescando un’analoga mossa da parte di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, che si aggiungono ai paesi membri che avevano già sospeso le iniezioni con questo siero o singoli lotti del prodotto (Danimarca, Olanda, Irlanda, Austria, Lettonia, Estonia, Lussemburgo, Lituania…). Al termine di una giornata in cui la scelta di sospendere la somministrazione si è scontrata con le critiche degli Stati che non hanno sospeso (tra cui Belgio, Grecia, persino la sovranità Polonia), oltre che col sommo sbigottimento da parte della Commissione ...

Advertising

MauraBracaloni : RT @jimmomo: Con una telefonata i cui contenuti sono stati resi pubblici, Draghi e Macron rompono l'asse dei 4 anti-AZ e prendono distanze… - a_armaroli : RT @HuffPostItalia: Asse Draghi-Macron: marcia indietro su Astrazeneca - angela__mauro : Asse Draghi-Macron: marcia indietro su Astrazeneca - giovannicarocc1 : RT @jimmomo: Con una telefonata i cui contenuti sono stati resi pubblici, Draghi e Macron rompono l'asse dei 4 anti-AZ e prendono distanze… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Asse Draghi-Macron: marcia indietro su Astrazeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Asse Draghi

L'HuffPost

E allorae Macron mettono in chiaro già da ora che giovedì, se l'Ema darà l'ok, in Italia e Francia riprenderanno le vaccinazioni con le fiale anglo - svedesi. Non è un 'abbiamo scherzato', ma ...Intantogiovedì sarà a Bergamo per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia, dove terrà un breve intervento. Poi subito a Roma perchè se c'è da correre per il piano vaccini,...È tardo pomeriggio quando da Palazzo Chigi Mario Draghi sente al telefono Emmanuel Macron. Non Angela Merkel, la cancelliera a capo del governo che ieri ha guidato la ‘rivolta’ dei grandi d’Europa ...Telefonata Draghi-Macron, segnali incoraggianti dall'Ema, da giovedì si riparte con AstraZeneca, "sospensione solo temporanea". Intanto il commissario Figliuolo annuncia: riassorbiremo il ritardo graz ...