Wrongonyou, da Sanremo 2021 al palco: le date del tour 'Sono Io Live' (Di lunedì 15 marzo 2021) Wrongonyou annuncia le date del tour ' Sono Io Live '. Wrongonyou , dopo aver vinto a Sanremo 2021 il premio della critica Mia Martini nella Sezione Nuove Proposte con 'Lezioni di volo', comunica ai ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 marzo 2021)annuncia ledelIo'., dopo aver vinto ail premio della critica Mia Martini nella Sezione Nuove Proposte con 'Lezioni di volo', comunica ai ...

Advertising

infoitcultura : Wrongonyou porta “Lezioni di Volo” a Propaganda Live, in prima serata su La7. Ecco perché quel “gatto matto” dopo l… - TicketOneIT : Dopo aver vinto il premio della critica Mia Martini nella Sezione Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo,… - maddalenaricci : Alla fine la canzone più bella del festival di Sanremo è stata questa Ecco un brano per te… Lezioni di volo di Wr… - ilmamilio : Wrongonyou porta “Lezioni di Volo” a Propaganda Live, in prima serata su La7. Ecco perché quel “gatto matto” dopo l… - Sanremo_2021 : #Sanremo2021 'Avvicinati facciamo una foto Esci bene anche se non metto a fuoco Non scappare che mi perdo da solo… -