The Elder Scrolls 6 in un video che ci mostra come potrebbe apparire il gioco su Unreal Engine 4

The Elder Scrolls 6 non uscirà molto presto e Bethesda non ha ancora pubblicato alcun video in-Engine di questo attesissimo gioco, quindi non sappiamo davvero come sarà. Tuttavia, Pefect Vision ha condiviso un filmato che mostra come potrebbe apparire TES6 su Unreal Engine 4. Per ottenere queste immagini, Pefect Vision ha utilizzato le ultime texture di "fotogrammetria" di Quixel. Queste texture sono in qualità 8K e sembrano assolutamente sorprendenti. Inoltre, lo YouTuber è stato in grado di catturare piuttosto bene l'atmosfera e lo stile di un gioco The Elders Scrolls. Ora ovviamente il vero gioco non sarà così.

