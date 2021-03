Il Vaticano dice no alla benedizione delle unioni gay: “Non è lecito” (Di lunedì 15 marzo 2021) “La Chiesa non può disporre del potere di benedire unioni di persone dello stesso sesso”. Con queste parole – riportate nel documento redatto dalla Congregazione per la dottrina della fede – il Vaticano dice no alla benedizione delle unioni gay, ritenendola un illecito. Papa Francesco ha dato il suo benestare alla pubblicazione del testo nonostante il parere favorevole al riconoscimento delle unioni omosessuali. Il Vaticano ammette però la benedizione per un singolo soggetto che si dichiara omosessuale perché “manifestano la volontà di vivere in fedeltà ai disegni rivelati di Dio”. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) “La Chiesa non può disporre del potere di benediredi persone dello stesso sesso”. Con queste parole – riportate nel documento redatto dCongregazione per la dottrina della fede – ilnogay, ritenendola un il. Papa Francesco ha dato il suo benestarepubblicazione del testo nonostante il parere favorevole al riconoscimentoomosessuali. Ilammette però laper un singolo soggetto che si dichiara omosessuale perché “manifestano la volontà di vivere in fedeltà ai disegni rivelati di Dio”. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan ...

repubblica : ?? Il Vaticano dice no alla benedizione delle unioni omosessuali - eziomauro : Il Vaticano dice no alla benedizione delle coppie gay: 'Forma illecita' - we_ci65 : RT @LaPrimaManina: Il #Vaticano dice no alla benedizione delle #coppiegay. Ma il Vaticano si è accertato se alle coppie gay interessa? - LDistratta : #Vaticano dice no alla benedizione alle #coppiegay. Figli di un dio minore. -