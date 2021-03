Fisco, a gennaio entrate tributarie e contributive in calo (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A gennaio, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, le entrate tributarie e contributive mostrano nel complesso una diminuzione di 3.767 milioni (-5,8%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Le entrate tributarie evidenziano una flessione pari a -2.017 milioni (-5,3%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Tra le imposte dirette, il gettito Irpef si è attestato a 24.690 milioni (-74 milioni, -0,3%). L’Ires è stata pari a 154 milioni (-141 milioni, -47,8%). Tra le imposte indirette, le entrate Iva ammontano a 5.841 milioni (-473 milioni, pari a -7,5%). Le entrate di lotto e lotterie ammontano a 836 milioni registrando una flessione pari a 399 milioni (-32,3%). Gli incassi contributivi sono risultati pari a 24.492 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, lemostrano nel complesso una diminuzione di 3.767 milioni (-5,8%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Leevidenziano una flessione pari a -2.017 milioni (-5,3%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Tra le imposte dirette, il gettito Irpef si è attestato a 24.690 milioni (-74 milioni, -0,3%). L’Ires è stata pari a 154 milioni (-141 milioni, -47,8%). Tra le imposte indirette, leIva ammontano a 5.841 milioni (-473 milioni, pari a -7,5%). Ledi lotto e lotterie ammontano a 836 milioni registrando una flessione pari a 399 milioni (-32,3%). Gli incassi contributivi sono risultati pari a 24.492 ...

