Case a 1 euro: la nuova iniziativa del Comune. Le modalità (Di lunedì 15 marzo 2021) Case a 1 euro: un Comune adopera questa iniziativa anti spopolamento. Le modalità di acquisto spiegate dal sindaco della località Acquistare casa è sicuramente il sogno di ogni italiano. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 15 marzo 2021)a 1: unadopera questaanti spopolamento. Ledi acquisto spiegate dal sindaco della località Acquistare casa è sicuramente il sogno di ogni italiano. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

matteosalvinimi : ...liberato 200 milioni di euro per la produzione nazionale di vaccini (domani ci sarà un’altra riunione operativa… - RedazioneLaNews : #Milano Feste clandestine nelle case di Milano affittate su internet: scattano multe per 24mila euro - Tano46474849 : @pemar2 @MariangelaScato Povero' imprenditore con Ferrari, barca, cinque case e un De Chirico Sequestrato un milion… - ela_chinita : LAURENZANA CASA AD UN EURO -Deliberazione CC n. 14/2020 Regolamento iniziativa progettuale recupero e valorizzazion… - Erosartman : Il paesino in Basilicata che vende case a 1 euro, ma senza cauzione – QuiFinanza -