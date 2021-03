Capello | ' L' Inter ha già vinto lo scudetto Conte è intelligente'

(Di lunedì 15 marzo 2021) L'non si ferma più, batte il Torino 2 - 1 e conquista l'ottava vittoria consecutiva in campionato (11 risultati utili consecutivi). Contro il Toro la decide... il Toro con un colpo di testa nel ...

I nerazzurri volano così a +9 dal Milan, sconfitto in casa dal Napoli con il gol dell'exMatteo Politano, e +10 sulla Juve, anche se i bianconeri devono recuperare la sfida d'andata contro il ...Durante lo 'Sky Calcio Club ' di ieri sera, l'ex allenatore Fabioha parlato così del match vinto dall'a Torino e il primato che si allunga da parte dei nerazzurri: 'Cosa penserei se fossi Conte? Lo dico da settimane che l'ha vinto il campionato ...Blog Calciomercato.com: Facciamocene una ragione, fino al giorno in cui l'Inter non conquisterà il punto della certezza matematica, interisti e interofili ci ribadiranno ...L'ex allenatore Fabio Capello ha parlato così del match vinto dall'Inter a Torino e il primato che si allunga da parte dei nerazzurri ...