Cagliari - Juve 1 - 3 | tabellino | statistiche e marcatori

Advertising

juventusfc : FT | Finisce qui a Cagliari! La Juve batte il Cagliari per 1-3! Tutti nel primo tempo i gol ?????? Tripletta di… - juventusfc : ?? Sguardo ai nostri prossimi avversari ?? Focus sul @CagliariCalcio: - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Il progetto è sempre stato di unire giocatori giovani a più esperti. E' stato così dall'inizio… - AzzoJacopo : @Antonin30880485 Eh ma c'è la zona rossa, sennò io e @friedgorgo ci saremmo andati volentieri a prendere una birra… - LukeZammit1106 : RT @juventusfc: FT | Finisce qui a Cagliari! La Juve batte il Cagliari per 1-3! Tutti nel primo tempo i gol ?????? Tripletta di @Cristiano!… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Juve

Nella ripresa laabbassa il ritmo e controlla la partita. Si vede ilcon un tiro dalla distanza di Marin che Szczesny alza sopra la traversa (57'). Al 6q' i rossoblù di casa vanno in ...19.56 Calcio, lavince a(1 - 3) La Juventus reagisce nel migliore dei modi all'eliminazione in Champions:netto successo a(1 - 3) con tripletta di Ronaldo, il giocatore più discusso dopo la ...Dopo il ko subito contro la Juventus, l’allenatore del Cagliari commenta con amarezza la prima sconfitta della sua gestione Leonardo Semplici si presenta in mixed zone con un pizzico di rammarico dopo ...I voti ed i giudizi ai protagonisti del match di campionato tra i rossoblù e i bianconeri: pagelle Cagliari Juve ...