Raoul Casadei morto a 83 anni per Covid

E' morto per Covid a 83 anni Raoul Casadei. Il re del liscio era ricoverato dallo scorso 2 marzo all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver contratto il coronavirus. Casadei era nato a Gatteo (Forlì-Cesena) il 15 agosto 1937. A fine febbraio 14 componenti della famiglia della dinastia romagnola dei Casadei sono stati colpiti dal virus: tutti sono rimasti nelle loro case di Cesenatico, tranne Raoul che è stato ricoverato per una polmonite da Covid. "E' veramente con grande tristezza che apprendo della scomparsa di Raoul Casadei. Con lui se ne va uno straordinario personaggio, un compositore che con grande professionalità ha portato in Italia e nel mondo un messaggio musicale profondamente radicato ...

