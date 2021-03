Lunedì vertice governo - capigruppo su testo dl sostegni. Ipotesi taglio Imu e Tari per gli immobili rigenerati (Di sabato 13 marzo 2021) Primo confronto sul testo del decreto sostegni. Intanto slitta la dichiarazione precompilata, a disposizione il 10 maggio anziché il 30 aprile Leggi su tg.la7 (Di sabato 13 marzo 2021) Primo confronto suldel decreto. Intanto slitta la dichiarazione precompilata, a disposizione il 10 maggio anziché il 30 aprile

Advertising

messveneto : Cambiano le regole anche in zona gialla e tutta Italia vira verso il lockdown: la situazione regione per regione: D… - LatinaBiz : Comune di Gaeta Si è svolto lunedì 8 marzo un vertice in comune per analizzare le prospettive di sviluppo in termi… - tax_tweet : Martedì nuovo vertice di maggioranza. Lunedì 15 marzo l’intervento nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato.… - vincenzamignogn : RT @mariamacina: Martedì nuovo vertice di maggioranza. Lunedì 15 marzo l’intervento nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato. Poi la… - apavo75 : RT @mariamacina: Martedì nuovo vertice di maggioranza. Lunedì 15 marzo l’intervento nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato. Poi la… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì vertice Vaccino, partite oggi le somministrazioni dei medici di famiglia ... come l'accesso ad aree verdi collinari, in previsione di Pasqua e Lunedì dell'Angelo Vertice in Prefettura a Savona in vista del ponte pasquale. Questa mattina si è svolta la riunione del comitato ...

Vaccini al parco di Trenno: duemila iniezioni al giorno, tutto in cinque minuti e in auto ...dell' "Operazione Eos'' della Difesa sotto la direzione del Comando Operativo di Vertice Interforze. con impiego di medici e infermieri militari, sarà operativa dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera ... come l'accesso ad aree verdi collinari, in previsione di Pasqua edell'Angeloin Prefettura a Savona in vista del ponte pasquale. Questa mattina si è svolta la riunione del comitato ......dell' "Operazione Eos'' della Difesa sotto la direzione del Comando Operativo diInterforze. con impiego di medici e infermieri militari, sarà operativa dalal sabato dalle 8.30 alle ...