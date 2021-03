DIRETTA F1, Test Sakhir in DIRETTA: Sainz in vetta nel day-2, tempi lenti (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.04: Sul tracciato la McLaren di Ricciardo con gomme medie. 9.03: Migliora il proprio riferimento Hamilton, che con gomme hard si porta in quarta posizione a 1?487 da Sainz. 9.01: Lewis Hamilton sul tracciato con gomme hard. 9.00 Di seguito la classifica aggiornata dei tempi: 1 Carlos Sainz Ferrari1:33.072 12 2 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+0.659 14 3 Fernando ALONSO Alpine+1.181 12 4 Nicholas LATIFI Williams+1.536 16 5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.960 12 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.462 12 7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.995 14 8 Daniel RICCIARDO McLaren- – 9 9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 3 10 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 3 11 Lando NORRIS McLaren- – – – 12 Pierre GASLY AlphaTauri- – 1 13 Charles LECLERC Ferrari- – – – 14 Lance STROLL Aston Martin- ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 9.04: Sul tracciato la McLaren di Ricciardo con gomme medie. 9.03: Migliora il proprio riferimento Hamilton, che con gomme hard si porta in quarta posizione a 1?487 da. 9.01: Lewis Hamilton sul tracciato con gomme hard. 9.00 Di seguito la classifica aggiornata dei: 1 CarlosFerrari1:33.072 12 2 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+0.659 14 3 Fernando ALONSO Alpine+1.181 12 4 Nicholas LATIFI Williams+1.536 16 5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.960 12 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.462 12 7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.995 14 8 Daniel RICCIARDO McLaren- – 9 9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 3 10 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 3 11 Lando NORRIS McLaren- – – – 12 Pierre GASLY AlphaTauri- – 1 13 Charles LECLERC Ferrari- – – – 14 Lance STROLL Aston Martin- ...

