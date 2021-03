Benevento - Fiorentina 1 - 4 | Vlahovic bussa tre volte | è notta fonda per Inzaghi

Advertising

acffiorentina : ? | 90’+3 Triplice fischio di Giacomelli, al Vigorito finisce 1-4 per i viola Benevento ?? Fiorentina 1??-4??… - Agenzia_Ansa : Fiorentina batte Benevento 4-1 in un anticipo della 27/a giornata di serie A. Protagonista del match Vlahovic, auto… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Benevento 0-3 Fiorentina #SSFootballl - ilpietrz : ?? | #Vlahovic è uno che brucia le tappe. A 21 anni: ?? 4 trofei ?? doppia cifra in Serie A ?? 36% dei gol di squadr… - Mediagol : #Video #Benevento-#Fiorentina, che prodezza il terzo gol: le immagini della tripletta di Vlahovic -

Commenta per primo Niente intervista post - partita per Filippo Inzaghi. Dopo il ko contro la, in casaè il ds Pasquale Foggia a presentarsi ai microfoni di Sky: 'In questo momento è giusto che l'allenatore e la squadra si isolino per analizzare la partita. Inzaghi a ......ilchiede un calcio di rigore per un mani di Caceres in area ma prima c'è un tocco col ginocchio che convince Giacomelli a lasciar proseguire. Superati i primi 20' di shock, la...Soddisfazione ma anche molta stanchezza del tecnico viola nel dopo partita. "Sono contento per i ragazzi, per la società e i tifosi, ma dentro sono abbastanza vuoto" ...Benevento in ritiro da domani. La sconfitta con la Fiorentina ha degli straglichi immediati. La società, attraverso i suoi organi ufficiali, ha dichiarato che da domani mattina la squadra andrà in rit ...