The Weeknd boicotta i Grammy, la Recording Academy risponde (Di venerdì 12 marzo 2021) The Weeknd boicotta i Grammy e mantiene il punto sulla sollevazione di cui da mesi si è reso protagonista. Abel Tesfaye – questo il nome di battesimo dell’artista – non ha mai nascosto la sua indignazione per le mancate nomination per il suo ultimo album After Hours (2020). In più occasioni l’artista di Save You Tears ha definito i Grammy Awards come “corrotti”. The Weeknd come Zayn Malik La nuova presa di posizione arriva giorni dopo la polemica sollevata da Zayn Malik. L’ex One Direction, non vedendo il suo nome tra le nomination annunciate a novembre, ha pubblicato due messaggi al vetriolo contro i Grammy parlando di selezione non trasparente, favoritismi e anche di razzismo. I due artisti hanno dunque accusato male il colpo di non essere presenti tra le nomination ed ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Thee mantiene il punto sulla sollevazione di cui da mesi si è reso protagonista. Abel Tesfaye – questo il nome di battesimo dell’artista – non ha mai nascosto la sua indignazione per le mancate nomination per il suo ultimo album After Hours (2020). In più occasioni l’artista di Save You Tears ha definito iAwards come “corrotti”. Thecome Zayn Malik La nuova presa di posizione arriva giorni dopo la polemica sollevata da Zayn Malik. L’ex One Direction, non vedendo il suo nome tra le nomination annunciate a novembre, ha pubblicato due messaggi al vetriolo contro iparlando di selezione non trasparente, favoritismi e anche di razzismo. I due artisti hanno dunque accusato male il colpo di non essere presenti tra le nomination ed ...

Advertising

RollingStoneita : D’ora in avanti The Weeknd boicotterà i Grammy #12marzo - H0LICJIW0N : NON IO CHE È APPENA PARTITA IN YOUR EYES DI THE WEEKND E PENSAVO FOSSE TAKE ME HOME DEGLI ATEEZ - rockolpoprock : Grammy Awards, The Weeknd cerca lo scontro. Harry Styles aprirà la cerimonia. - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: The Weeknd, Zayn Malik e gli altri 'oppositori' dei Grammy: 'In nomination solo se fai regali e stringi mani' #zaynm… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: The Weeknd, Zayn Malik e gli altri 'oppositori' dei Grammy: 'In nomination solo se fai regali e stringi mani' #zaynm… -