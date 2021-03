Nave MSC LIRICA in fiamme, vigili del fuoco sul posto (Video) (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Video a fine articolo. Attimi di panico a Corfù, in Grecia, dove nelle acque antistanti l’isola un vasto incendio è divampato a bordo della Nave da crociera Msc LIRICA. Dalle immagini che stanno giungendo sembra che le fiamme si siano sviluppate lungo la parte centrale della Nave, anche se ancora non è chiaro il motivo. La Nave si trovava ormeggiata nel posto dell’isola greca dallo scorso 30 gennaio e al momento dello scoppio dell’incendio aveva a bordo soltanto un membro dell’equipaggio, fortunatamente tratto subito in salvo. Sul posto si sono immediatamente precipitate le squadre locali dei vigili del fuoco con tredici veicoli e una barca con a bordo otto uomini. Giunte nei pressi della ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 12 marzo 2021) Ila fine articolo. Attimi di panico a Corfù, in Grecia, dove nelle acque antistanti l’isola un vasto incendio è divampato a bordo dellada crociera Msc. Dalle immagini che stanno giungendo sembra che lesi siano sviluppate lungo la parte centrale della, anche se ancora non è chiaro il motivo. Lasi trovava ormeggiata neldell’isola greca dallo scorso 30 gennaio e al momento dello scoppio dell’incendio aveva a bordo soltanto un membro dell’equipaggio, fortunatamente tratto subito in salvo. Sulsi sono immediatamente precipitate le squadre locali deidelcon tredici veicoli e una barca con a bordo otto uomini. Giunte nei pressi della ...

