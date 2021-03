Gianni Agnelli | da Del Piero a Platini tra ricordi e curiosità

Advertising

juventusfc : La passione di una vita: Gianni Agnelli e la Juventus - Ettore_Rosato : 100 anni fa nasceva a Torino l’Avvocato Gianni #Agnelli, uomo simbolo dell’imprenditoria italiana. Rappresentava lo… - chetempochefa : «Un uomo che non piange, non potrà mai fare grandi cose.» - Il #12marzo di 100 anni fa nasceva Gianni Agnelli.… - LondonOneRadio : Fu il primo a capire che l’Italia doveva entrare dentro la grande sfida della globalizzazione, l’Italia doveva star… - mFantasy : RT @lapoelkann_: Questa foto la adoro!!! 'Gianni Agnelli e il Presidente Pertini sulla Lancia Thema S.W. Zagato di proprietà dell'Avvocato.… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Agnelli

Una delle tante frasi passate alla storia dell'avvocato, oggi 100 anni dalla sua nascita, pronunciate in un'intervista a Enzo Biagi . E' solo uno dei tanti ricordi che oggi ...Commenta per primo Luciano Moggi , ex direttore generale della Juventus , ricorda l'avvocatoa 100 anni dalla sua nascita: 'A 100 anni dalla nascita, l'Avvocatosi consacra simbolo immortale di eleganza, stile e carisma. Attraverso la Fiat e la Juventus è stato capace ...Lapo Elkann ha voluto rendere omaggio al nonno Gianni Agnelli ispirandosi al mondo delle corse automobilistiche: in occasione dei cento anni dalla nascita dell’Avvocato, il nipote ha infatti lanciato ...Dalla villa sul mare alle notti alla Capannina. Gli aneddoti di chi lo aveva conosciuto personalmente Versilia, 12 marzo 2021 - Famose le sue battute come quella riferita a Marcello Lippi: "Il più bel ...