F1, Max Verstappen: "Sarà importante fare molti chilometri con la macchina e mettersi a proprio agio"

Max Verstappen ha siglato il miglior tempo nella prima giornata di test della stagione 2021 di F1 scattati oggi a Sakhir, in Bahrain. Il pilota neerlandese della Red Bull ha parlato al sito ufficiale della scuderia commentando l'esordio stagionale ufficiale. Così Verstappen: "È sempre bello essere di nuovo in macchina. Mi piace la pausa, ma una volta che sei qui e vedi la macchina pronta per partire, non vedi l'ora di rientrare, soprattutto di salire su una vettura di F1. La prima volta che esci dai box è sempre una bella sensazione. Ora, non vedo l'ora che tornino i fine settimana di gara". Prosegue: "E 'stata una giornata di ripresa, ma è utile mettersi a proprio agio con la macchina, con il motore e cercare di far ..."

