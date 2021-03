Valheim invaso dal ' capitalismo vichingo' grazie ad una trappola creata da un giocatore per farmare materiali

(Di giovedì 11 marzo 2021) Un fan divanta un progetto interessante che è stato pubblicato in seguito sul forum di Reddit. Chiamata "Greydwarf Toaster 5000" questa invenzione altro non è che una camera delle torture dedicata al nemico nel gioco. A, questi nemici "nascono" dai caratteristici grappoli presenti nel mondo e il processo continua fino a quando ilnon distrugge il nido. L'utente Leathermattress ha recintato questo nido facendolo poggiare su un pilastro e al di sotto ha costruito una sorta di gabbia in cui ogni metro quadrato bruciaalle fiamme. Tutti i Greydwarf che nascono, cadono immediatamente in unainfuocata e presto muoiono tra le fiamme, incapaci di scappare. Ogni pochi secondi appare un altro avversario che condivide il destino del precedente. Tuttavia, il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Valheim invaso

TGCOM

...da tre milioni di giocatori e ventidue giorni per essereda quattro milioni di vichinghi. Ebbene, ora è stato infranto un nuovo record. Gli sviluppatori svedesi hanno confermato cheha ......da tre milioni di giocatori e ventidue giorni per essereda quattro milioni di vichinghi. Ebbene, ora è stato infranto un nuovo record. Gli sviluppatori svedesi hanno confermato cheha ...In questa guida di Valheim, vi illustreremo la migliore strategia per battere Bonemass e come trovare il ferro nelle paludi.Sono bastati appena otto giorni affinché Valheim di Iron Gate superasse il milione di copie vendute, dodici giorni per superare i due milioni, diciassette giorni per essere acquistato da tre milioni ...