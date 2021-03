Tirreno-Adriatico 2021, risultati e ordine d’arrivo seconda tappa: trionfa Alaphilippe su van der Poel e van Aert. Decimo Giulio Ciccone (Di giovedì 11 marzo 2021) Prima vittoria del 2021 del campione del mondo Julian Alaphilippe. Il fenomeno della Deceuninck-Quick Step si prende la seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2021, la Camaiore-Chiusdino di 202 chilometri, precedendo Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) e Wout van Aert (Jumbo-Visma), quarto Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Frazione animata nel finale da Simon Yates (Team BikeExchange), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) e Mikel Landa (Bahrain Victorius), che sulle rampe del Poggio alla Croce scattano infiammando la corsa. I quattro resistono fino all’ultimo chilometro, con il portoghese che ha tentato di andarsene per conquistare la prima vittoria della carriera. Ma il gruppo rinviene a velocità ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Prima vittoria deldel campione del mondo Julian. Il fenomeno della Deceuninck-Quick Step si prende ladella, la Camaiore-Chiusdino di 202 chilometri, precedendo Mathieu van der(Alpecin-Fenix) e Wout van(Jumbo-Visma), quarto Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Frazione animata nel finale da Simon Yates (Team BikeExchange), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) e Mikel Landa (Bahrain Victorius), che sulle rampe del Poggio alla Croce scattano infiammando la corsa. I quattro resistono fino all’ultimo chilometro, con il portoghese che ha tentato di andarsene per conquistare la prima vittoria della carriera. Ma il gruppo rinviene a velocità ...

