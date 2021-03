L’ultimo delirio di Fabrizio Corona che si taglia su Instagram per protestare contro il carcere (Di giovedì 11 marzo 2021) Non mostreremo i video pubblicati da Fabrizio Corona che nelle sue Instagram Stories si è tagliato volontariamente davanti ai suoi follower, sanguinando copiosamente, per protestare contro i giudici per il suo imminente ritorno in carcere. L’ex fotografo dei Vip vive in uno stato confusionale e la notifica della revoca degli arresti domiciliari (decisi mesi fa per motivi di salute) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I social usati come megafono per quel suo delirio (quasi splatter), condiviso con i suoi follower. Una serie di filmati e di messaggi rivolti ai magistrati che hanno deciso per il suo ritorno in carcere. Ma con le modalità estreme che hanno sempre caratterizzato il personaggio. Fabrizio ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Non mostreremo i video pubblicati dache nelle sueStories si èto volontariamente davanti ai suoi follower, sanguinando copiosamente, peri giudici per il suo imminente ritorno in. L’ex fotografo dei Vip vive in uno stato confusionale e la notifica della revoca degli arresti domiciliari (decisi mesi fa per motivi di salute) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I social usati come megafono per quel suo(quasi splatter), condiviso con i suoi follower. Una serie di filmati e di messaggi rivolti ai magistrati che hanno deciso per il suo ritorno in. Ma con le modalità estreme che hanno sempre caratterizzato il personaggio....

