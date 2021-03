Life is Strange e molto altro! Square Enix annuncia una diretta streaming a breve (Di giovedì 11 marzo 2021) A fine marzo gli eventi digitali saranno sempre più numerosi. Ora anche Square Enix ha anche pianificato di presentare un programma in cui verranno fatti molti annunci, soprattutto con il prossimo episodio di Life is Strange. Questo nuovo Square Enix Presents sarà quindi l'occasione per fare il punto su molti titoli dell'editore, che ha già chiarito la line-up. Non siamo ovviamente immuni da alcune sorprese, ma sembra che questa presentazione sia focalizzata principalmente sugli studi occidentali di Square Enix, ad eccezione di Balan Wonderworld che sarà necessariamente presente visto che uscirà nel corso della prossima settimana. Ad ogni modo, la presentazione di Square Enix sarà disponibile il 18 marzo alle 19:00 e ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) A fine marzo gli eventi digitali saranno sempre più numerosi. Ora ancheha anche pianificato di presentare un programma in cui verranno fatti molti annunci, soprattutto con il prossimo episodio diis. Questo nuovoPresents sarà quindi l'occasione per fare il punto su molti titoli dell'editore, che ha già chiarito la line-up. Non siamo ovviamente immuni da alcune sorprese, ma sembra che questa presentazione sia focalizzata principalmente sugli studi occidentali di, ad eccezione di Balan Wonderworld che sarà necessariamente presente visto che uscirà nel corso della prossima settimana. Ad ogni modo, la presentazione disarà disponibile il 18 marzo alle 19:00 e ...

Advertising

Eurogamer_it : #LifeIsStrange, #Outriders e tanto altro! Annunciata la diretta di #SquareEnix. - Stoupwhiff : Square Enix ha appena annunciato sui suoi canali social che giovedì 19, ore 19 italiane, terrà un evento digitale i… - shugoshinam : niente a parte pugni per chi mi spegne l’hype per life is strange 3 ???? - MichaelHawj2021 : - JeAVRIL93 : oggi hanno annunciato Life Is Strange 3 e confermato che riceverò altri 1400 dollari dagli USA, la giornata partita… -