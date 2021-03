Covid | 25673 positivi in 24 ore | 373 i morti Tasso di positività sale al 6 | 9%

(Di giovedì 11 marzo 2021) Sono 25.673 i casi diregistrati nelle ultime 24 ore. Ancora un balzo rispetto a ieri, quando erano 22.409. In aumento anche i: 373 le vittime del virus nelle ultime 24 ore. Ieri erano state 332. Sono stati effettuati 372.217 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute.Ieri i test erano stati 361.040. Ildità (rapporto/test) odierno è del 6,9%, ieri era stato del 6,2%, quindi oggi in aumento dello 0,7%

: oggi 25.673 casi e 373 morti in Italia Tasso di positività aql 6,9%. Verso la zona rossa il Friuli Venezia Giulia Sono stati effettuati 372.217 tamponi molecolari e antigenici per il ...TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Un decesso e 204 nuovi casi in Alto Adige Nelle ultime 24 ore in Alto Adige ci sono stati un decesso e 204 nuovi casi. L'Azienda sanitaria ...Sono 25.673 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ancora un balzo rispetto a ieri, quando erano 22.409. In aumento anche i morti: 373 le vittime del virus nelle ultime 24 ore. Ieri erano sta ...25,673 nuovi casi (mercoledì erano stati 22.409.) e 373 morti. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 11 marzo.