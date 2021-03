Vaccini, accordo Commissione-Pfizer/BioNTech per 4 milioni di dosi in più per marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha raggiunto un accordo con BioNTech/Pfizer per la fornitura di altri 4 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 che gli Stati membri potranno ricevere nelle prossime 2 settimane. “L’obiettivo è contrastare i focolai di Covid-19 e facilitare la libera circolazione transfrontaliera”, si legge in una nota da Bruxelles. “Occorre un’azione rapida e incisiva per contrastare le varianti aggressive del virus e migliorare la situazione dei focolai. Sono lieta di annunciare oggi un accordo con BioNTech-Pfizer, che offrirà agli Stati membri la disponibilità complessiva di altri 4 milioni di dosi di vaccino entro la fine di marzo, dosi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Laeuropea ha raggiunto unconper la fornitura di altri 4didi vaccino contro il Covid-19 che gli Stati membri potranno ricevere nelle prossime 2 settimane. “L’obiettivo è contrastare i focolai di Covid-19 e facilitare la libera circolazione transfrontaliera”, si legge in una nota da Bruxelles. “Occorre un’azione rapida e incisiva per contrastare le varianti aggressive del virus e migliorare la situazione dei focolai. Sono lieta di annunciare oggi uncon, che offrirà agli Stati membri la disponibilità complessiva di altri 4didi vaccino entro la fine di...

