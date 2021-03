Vaccini a scuola, caos e rabbia per l’attesa tra i docenti: la preside Carrafiello scrive all’Asl (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È pronta a ritirare la disponibilità della sua scuola, la preside Annarita Carrafiello dell’Istituto Santa Caterina-Amendola dove da giorni l’Asl sta effettuando la campagna di vaccinazione tra i docenti. Ieri nei pressi dell’edificio si sono creati assembramenti e lunghe file tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. La dirigente scolastica ha scritto una dura lettera all’Asl, ricordando il grande impegno della scuola, da un punto di vista materiale, mettendo a disposizione la strumentazione necessaria, dai telefoni ai Pc e perdono in punto di riparo ma anche con turnazioni pomeridiane di squadre di collaboratori scolastici per tenere aperta la scuola. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È pronta a ritirare la disponibilità della sua, laAnnaritadell’Istituto Santa Caterina-Amendola dove da giorni l’Asl sta effettuando la campagna di vaccinazione tra i. Ieri nei pressi dell’edificio si sono creati assembramenti e lunghe file tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. La dirigente scolastica ha scritto una dura lettera, ricordando il grande impegno della, da un punto di vista materiale, mettendo a disposizione la strumentazione necessaria, dai telefoni ai Pc e perdono in punto di riparo ma anche con turnazioni pomeridiane di squadre di collaboratori scolastici per tenere aperta la. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, ...

