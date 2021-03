Pd, Letta: 'Ho bisogno di 48 ore per decidere' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le dimissioni a sorpresa di Nicola Zingaretti continuano a creare agitazione all'interno del Pd. Sempre più numerosi coloro che pensano che ai dem non basta indicare solamente un reggente, ma che ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le dimissioni a sorpresa di Nicola Zingaretti continuano a creare agitazione all'interno del Pd. Sempre più numerosi coloro che pensano che ai dem non basta indicare solamente un reggente, ma che ...

Adnkronos : #Pd, @EnricoLetta: 'Grato, ma ho bisogno di 48 ore per riflettere' - graziano_delrio : C’è bisogno di un percorso che porti il @pdnetwork verso un congresso appena sarà possibile. Un percorso per defin… - toreobinu1 : @EnricoLetta Prof. #Letta, Il @pdnetwork ha urgente bisogno del suo ritorno alla guida del partito. La aspettiamo e confidiamo nel suo sì. - giap87625642 : RT @repubblica: Letta: 'Ho il Pd nel cuore ma ho bisogno di 48 ore per decidere' - EevaRuokosalmi : RT @repubblica: Letta: 'Ho il Pd nel cuore ma ho bisogno di 48 ore per decidere' -