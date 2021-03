Maria Elena Boschi denuncia uno stalker. La deputata è stata sentita dai pm di Roma (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mail sgradevoli, attacchi sul profilo Instagram, tentativi di chiamate attraverso la segreteria. Sono alcuni degli episodi che hanno spinto la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi a presentare denuncia per stalking. La notizia è riportata dal Messaggero. Da settimane l’ex ministra, riporta il quotidiano, si è ritrovata molestata da un personaggio per ora rimasto sconosciuto. Dopo il deposito della denuncia la Boschi è stata convocata dalla polizia giudiziaria. Ieri, entro i cinque giorni dalla presentazione della querela previsti dal Codice Rosso, Boschi è stata ascoltata a piazzale Clodio, in presenza del magistrato titolare delle indagini, il pm Stefano Pizza. Non è la prima volta che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mail sgradevoli, attacchi sul profilo Instagram, tentativi di chiamate attraverso la segreteria. Sono alcuni degli episodi che hanno spinto la capogruppo di Italia Viva alla Cameraa presentareper stalking. La notizia è riportata dal Messaggero. Da settimane l’ex ministra, riporta il quotidiano, si è ritrovata moleda un personaggio per ora rimasto sconosciuto. Dopo il deposito dellalaconvocata dalla polizia giudiziaria. Ieri, entro i cinque giorni dalla presentazione della querela previsti dal Codice Rosso,ascoltata a piazzale Clodio, in presenza del magistrato titolare delle indagini, il pm Stefano Pizza. Non è la prima volta che la ...

