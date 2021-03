Il difficile mestiere d’artista al tempo del Covid: “Ma se hai versato i contributi i ristori arrivano” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Calati i sipari dei teatri, spente le luci di cinema, musei e case della cultura ciò che non sparisce con un clic d’interruttore – fortunatamente – sono gli artisti, i tecnici, gli operatori dello spettacolo, che è anche un’impresa, lavoro, professione. Intanto però i dati dipingono un quadro a tinte fosche. Con il Covid-19 la spesa degli italiani per la cultura si è dimezzata (-47%) passando da 113 euro di media mensile per famiglia di dicembre 2019 a circa 60 euro a dicembre 2020. A crollare è la spesa per gli spettacoli, bloccati dal lockdown e dalle misure di contenimento della pandemia: circa il 90% per cinema, concerti, teatro e forti riduzioni di spesa, con punte di oltre il 70%, tra dicembre 2019 e settembre 2020. In Italia manca un sistema virtuoso capace di indurre professionalità anche nell’organizzazione e nell’inquadramento lavorativo degli artisti, molto ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Calati i sipari dei teatri, spente le luci di cinema, musei e case della cultura ciò che non sparisce con un clic d’interruttore – fortunatamente – sono gli artisti, i tecnici, gli operatori dello spettacolo, che è anche un’impresa, lavoro, professione. Intanto però i dati dipingono un quadro a tinte fosche. Con il-19 la spesa degli italiani per la cultura si è dimezzata (-47%) passando da 113 euro di media mensile per famiglia di dicembre 2019 a circa 60 euro a dicembre 2020. A crollare è la spesa per gli spettacoli, bloccati dal lockdown e dalle misure di contenimento della pandemia: circa il 90% per cinema, concerti, teatro e forti riduzioni di spesa, con punte di oltre il 70%, tra dicembre 2019 e settembre 2020. In Italia manca un sistema virtuoso capace di indurre professionalità anche nell’organizzazione e nell’inquadramento lavorativo degli artisti, molto ...

Advertising

adilyagami05 : «Si vuole sempre restare in cima, ma il segreto è sapere che quando ti trovi in cima è difficile in questo mestiere… - bellabravait : «Si vuole sempre restare in cima, ma il segreto è sapere che quando ti trovi in cima è difficile in questo mestiere… - ascarant : @tladyinthetower @ilpost Signor in the bleak midwinter questo è incubo, senza dubbio ed è il portato di scelte sbag… - yagamiadil : «Si vuole sempre restare in cima, ma il segreto è sapere che quando ti trovi in cima è difficile in questo mestiere… - breakingnewsup : «Si vuole sempre restare in cima, ma il segreto è sapere che quando ti trovi in cima è difficile in questo mestiere… -