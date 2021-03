Superate le 100mila vittime da Covid, pesa la variante inglese. Ricoveri in aumento (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 318 i morti e quasi 14 mila i nuovi positivi. Aumentano ancora i Ricoveri e le terapie intensive, il tasso di positività resta al 7,5% anche a causa della variante inglese del coronavirus. ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 318 i morti e quasi 14 mila i nuovi positivi. Aumentano ancora ie le terapie intensive, il tasso di positività resta al 7,5% anche a causa delladel coronavirus. ...

