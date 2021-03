Prepariamoci all'Euro Digitale, nel 2026 (Di martedì 9 marzo 2021) Tra cinque anni, o forse anche prima, i cittadini Europei potranno pagare con l'Euro Digitale. La conferma è arrivata poche settimane fa dalla presidente della Banca centrale Europea, Christine Lagarde: "Non avverrà domani, ci vorrà del tempo ma avremo l'Euro Digitale, che non soppianterà ma affiancherà i contanti", ha spiegato la numero uno dell'Eurotower. Per le tempistiche, il riferimento è alla Cina, dove il progetto di una valuta Digitale di Stato si trova a uno stadio molto più avanzato. "In Cina ci sono voluti cinque anni dal primo progetto a oggi", ha specificato Lagarde, secondo cui "di sicuro l'Euro Digitale risponde alla forte domanda che c'è da parte dei cittadini Europei". Ma cosa si ... Leggi su panorama (Di martedì 9 marzo 2021) Tra cinque anni, o forse anche prima, i cittadinipei potranno pagare con l'. La conferma è arrivata poche settimane fa dalla presidente della Banca centralepea, Christine Lagarde: "Non avverrà domani, ci vorrà del tempo ma avremo l', che non soppianterà ma affiancherà i contanti", ha spiegato la numero uno dell'tower. Per le tempistiche, il riferimento è alla Cina, dove il progetto di una valutadi Stato si trova a uno stadio molto più avanzato. "In Cina ci sono voluti cinque anni dal primo progetto a oggi", ha specificato Lagarde, secondo cui "di sicuro l'risponde alla forte domanda che c'è da parte dei cittadinipei". Ma cosa si ...

Advertising

daniesilvestri : Un mese fa, quando insieme a Max e alla Band abbiamo deciso di portare Del Mondo a Sanremo, dissi testualmente: “ra… - SimNardone : Il richiamo di #Draghi all'#unità è un messaggio sia #politico che #mediatico. Tra le righe i #leader iniziano a pa… - superfortu : #uominiedonne prepariamoci all ennesimo down di Samantha - roseserenity2_0 : PREPARIAMOCI ALL'APOCALISSE - lenacuor : Domani prepariamoci all'incontro tra Andrea e mamma Giusy già pazza di lui e ci credo chi non vorrebbe un genero così. #zengavò -

Ultime Notizie dalla rete : Prepariamoci all Real Betis - Deportivo Alaves 3 - 2: dove vedere la diretta live e risultato ...0 a 2 23' L'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Édgar Méndez 12' Rete per CD Alavés con Joselu che realizza. Adesso siamo sul risultato di 0 a 1 1' Ha inizio l'incontro, prepariamoci ...

ChievoVerona - L.R. Vicenza 1 - 2: diretta live e risultato finale ...60' Entra in campo Samuele Longo per Vicenza 46' L'arbitro non esita ad estrarre il giallo all'... 0 a 1 1' Ha inizio l'incontro, prepariamoci a gustarlo assieme Amici lettori di Calciomagazine ben ...

Prepariamoci all'Euro Digitale, nel 2026 Panorama ChievoVerona – L.R. Vicenza 1-2: diretta live e risultato finale La partita Chievo - L.R. Vicenza di Lunedì 8 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 27° giornata di Serie B ...

Pioli: "Il Milan c'è, siamo una squadra. Ibra capobranco" (ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Oggi abbiamo dimostrato di esserci, di essere una squadra. Siamo più forti quando siamo tutti, ma lo siamo anche con delle assenze. Ibrahimovic è ...

...0 a 2 23' L'arbitro estrae il cartellino giallo'indirizzo di Édgar Méndez 12' Rete per CD Alavés con Joselu che realizza. Adesso siamo sul risultato di 0 a 1 1' Ha inizio l'incontro,......60' Entra in campo Samuele Longo per Vicenza 46' L'arbitro non esita ad estrarre il giallo'... 0 a 1 1' Ha inizio l'incontro,a gustarlo assieme Amici lettori di Calciomagazine ben ...La partita Chievo - L.R. Vicenza di Lunedì 8 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 27° giornata di Serie B ...(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Oggi abbiamo dimostrato di esserci, di essere una squadra. Siamo più forti quando siamo tutti, ma lo siamo anche con delle assenze. Ibrahimovic è ...