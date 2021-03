In arrivo il vaccino Johnson&Johnson | ma probabili tagli Rezza | Normalità fra 7-13 mesi

Advertising

Secondigliano67 : MENTRE la tunisia ci manda pregiudicati è spacciatori ,loro si salvano con l'arrivo dei vaccini . Covid: Tunisia, a… - AlertVirus : RT @LiciaRonzulli: In arrivo altri 7 milioni di #vaccini! Servono vaccinazioni a tappeto ovunque possibile: ospedali, farmacie, caserme, fa… - EffeF61 : RT @EliseiNicole: Boom di morti a Gibilterra dopo arrivo vaccino Pfizer, governo: “Nessuna correlazione” - lanfraz : @ilconterosso1 @queequeg1901 @FartFromAmerika Peccato che il picco dei casi sia stato il 7 gennaio, cioè due giorni… - GioLombar : @Ruffino_Lorenzo @PiemonteInforma Il Piemonte sta diventando il canale ufficiale delle consegne di vaccino in arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo vaccino

Il Sole 24 ORE

...protegga dall infezione e che la protezione duri almeno per 2 anni, vaccinando 240.000 persone al giorno - ha affermato Rezza - riusciremo in 7 - 13 mesi a tornare alla normalit . In...BRINDISI - Vaccini anti Covid indomani mattina con il corriere di Poste Italiane. Domani arrivano a Brindisi i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, per la consegna dei vaccini AstraZeneca. Stanotte infatti, alcuni mezzi ...Oltre alla vicenda sanitaria c'è anche un interesse politico sul vaccino russo Sputnik. Palazzo Chigi e la Farnesina, però, non ne sanno nulla ...Come avevamo promesso, tutti gli ucraini avranno accesso a vaccini sicuri e di alta qualità. Il vaccino efficace di AstraZeneca è arrivato in Ucraina, ci aspettiamo anche quello Pfizer nel prossimo ...