**Covid: Sileri, 'stretta misure necessaria ma no a lockdown generalizzato'** (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Se volete il mio parere, per me non serve un lockdown generalizzato ma vanno guardati i dati settimana in settimana. Sicuramente il rafforzamento di alcune misure è necessario, nel frattempo la vaccinazione va avanti. Non sono favorevole al lockdown, ma a chiusure chirurgiche più o meno ampie a seconda delle aree interessate". Lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, avvicinandosi a una manifestazione organizzata a piazza Colonna da FederAnziani. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Se volete il mio parere, per me non serve unma vanno guardati i dati settimana in settimana. Sicuramente il rafforzamento di alcuneè necessario, nel frattempo la vaccinazione va avanti. Non sono favorevole al, ma a chiusure chirurgiche più o meno ampie a seconda delle aree interessate". Lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, avvicinandosi a una manifestazione organizzata a piazza Colonna da FederAnziani.

