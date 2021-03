Napoli, bus sprofonda in una voragine (Di lunedì 8 marzo 2021) Questa mattina, lunedì 8 marzo, poco prima dell’avvio dello sciopero del trasporto pubblico, a Napoli un autobus della linea 128 è “sprofondato” in una voragine in via Aniello Falcone. “Il manto stradale, rattoppato male – ha spiegato Marco Sansone, Unione Sindacale di Base – ha ceduto improvvisamente, tra il terrore dei passeggeri e dell’autista, il quale, in modo altamente professionale, ha mantenuto la calma ed ha messo in sicurezza coloro i quali erano a bordo, per poi chiamare i soccorsi. Solo per caso non c’è stato alcun ferito”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 8 marzo 2021) Questa mattina, lunedì 8 marzo, poco prima dell’avvio dello sciopero del trasporto pubblico, aun autobus della linea 128 è “to” in unain via Aniello Falcone. “Il manto stradale, rattoppato male – ha spiegato Marco Sansone, Unione Sindacale di Base – ha ceduto improvvisamente, tra il terrore dei passeggeri e dell’autista, il quale, in modo altamente professionale, ha mantenuto la calma ed ha messo in sicurezza coloro i quali erano a bordo, per poi chiamare i soccorsi. Solo per caso non c’è stato alcun ferito”. L'articolo proviene da Italia Sera.

