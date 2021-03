Live – Non è la D’Urso, Pierpaolo Pretelli difende a spada tratta Giulia Salemi dalle accuse di Caterina Collovati (Di lunedì 8 marzo 2021) Nella puntata di Live-Non è la D’Urso andata in onda nella serata di ieri, domenica 7 marzo, in prima serata su Canale 5, abbiamo potuto assistere allo scontro tra le temutissime cinque sfere e l’ex gieffino, arrivato secondo sul podio del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli. L’ex velino ha esordito subito con una richiesta galante, ancor prima che le sfere si potessero scagliare contro di lui: ha preteso le scuse da parte di Caterina Collovati nei confronti di Giulia Salemi. Il sollecito è avvenuto a seguito di uno scontro tra le due, creatosi proprio negli studi di Live della scorsa domenica, in cui la Collovati ha accusato con parole pesanti l’influencer italo persiana di aver inviato dei messaggi equivoci a suo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 8 marzo 2021) Nella puntata di-Non è laandata in onda nella serata di ieri, domenica 7 marzo, in prima serata su Canale 5, abbiamo potuto assistere allo scontro tra le temutissime cinque sfere e l’ex gieffino, arrivato secondo sul podio del Grande Fratello Vip,. L’ex velino ha esordito subito con una richiesta galante, ancor prima che le sfere si potessero scagliare contro di lui: ha preteso le scuse da parte dinei confronti di. Il sollecito è avvenuto a seguito di uno scontro tra le due, creatosi proprio negli studi didella scorsa domenica, in cui laha accusato con parole pesanti l’influencer italo persiana di aver inviato dei messaggi equivoci a suo ...

