Covid | Draghi | la via d’uscita non è lontana | sarà potenziato il piano vaccini

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – il presidente del Consiglio Mario, nonostante la difficile fase che sta attraversando il Paese, ha espresso fiducia sulla risoluzione della crisi sanitaria, chiamando tutti – a partire dal Governo – a fare di più . “La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione deldei, una vianon”. L’occasione è il suo videomessaggio per la conferenza “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”. Il capo del Governo ha infatti annunciato che nei prossimi giorni ciun potenziamento della campagna di vaccinazioni. “Si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio – ha chiarito – Aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più ...

Advertising

ilriformista : L’ex Presidente Conte è stato reticente sui morti per covid-19. È venuto meno al dovere di fornire risposte sulla n… - MediasetTgcom24 : Draghi: 'L'emergenza Covid peggiora, ognuno faccia la propria parte' #MarioDraghi - La7tv : #lariachetira Vaccini anti-Covid, @AugustoMinzolin (Il Giornale): 'Quello di #Draghi è un europeismo pragmatista, a… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: il Covid peggiora, ognuno faccia sua parte, anche il governo. Anzi l'esecutivo deve cercare ogni giorno di fare d… - lorenzlu : RT @vincent6877: @carlaruocco1 La dimostrazione dell'inutilità della spesa di 600 milioni in sedie a rotelle ! E la dimostrazione della ges… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede una via d uscita non lontana. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, in un videomessaggio alla web conference "Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere"."Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell'emergenza ...SULLE DONNE Le donne sono state e continuano ad essere le prime vittime delle conseguenze economiche innescate dalla pandemia. Il- 19 ha addirittura acuito la disparità di genere ed è '...Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “L’impegno del premier Draghi a potenziare il piano di vaccinazioni già dai prossimi giorni, privilegiando le persone più fragili è un segnale di fiducia per tutto il Paese: ...Mario Draghi, in apertura della Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’ (tenutasi oggi 8 marzo in occasione della Festa delle ...