VIDEO Ermal Meta 3° classificato Sanremo 2021 | la canzone “Un milione di cose da dirti”

VIDEO UN milione DI cose DA dirti Ermal Meta Al termine della serata del 6 marzo del Festival di Sanremo 2021 è stata resa nota la classifica finale dei Campioni: terzo posto per Ermal Meta con il 28.8% dei voti, fortemente penalizzato dal televoto, dove ha ottenuto il 18.2%. In alto il VIDEO della sua canzone "Un milione di cose da dirti". TESTO UN milione DI cose DA dirti Ermal Meta Senza nome io, senza nome tu E parlare finché un nome non ci serve più Senza fretta io, senza fretta tu Ci sfioriamo delicatamente Per capirci un po' di più Siamo come ...

