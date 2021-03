Nuovo Dpcm in vigore da ieri | ecco tutte le regole del decreto di Draghi

(Di domenica 7 marzo 2021) Dopo giorni di speculazioni e informazioni non sempre confermate, ildel Governoè entrato in. Precisamente in data 6 marzo e fino al 6 aprile. Tra le novità figura l’inaspettata chiusura delle scuole e non solo, oltre alle eventuali riaperture di attività ben specifiche. NOVITÀ – Ebbene si, contrariamente ai L'articolo

VERSO DIVIETI PIÙ SEVERI Tra una settimana, dunque, come riportato nella mattinata di oggi da 'Il Corriere della Sera', l'Italia potrebbe vedere emanato unda parte del presidente del ...Ma dall'8 al 13 marzo, in attuazione del, in 14 Comuni dove sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100 mila abitanti gli istituti rimarranno chiusi In Toscana scuole chiuse in ...Dopo giorni di speculazioni e informazioni non sempre confermate, il nuovo Dpcm del Governo Draghi è entrato in vigore ieri. Precisamente in data 6 marzo e fino al 6 aprile. Tra le novità figura ...La Sicilia è in zona gialla ma le regole nelle scuole non cambiano. Gli alunni dell’infanzia e della primaria seguono regolarmente le lezioni in presenza, così come quelli della secondaria di I grado, ...