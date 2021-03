LIVE GP Industria&Artigianato 2021 in DIRETTA: show di Nibali in discesa, ultimo giro (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 15.13 Movistar a dettare il ritmo davanti, a breve il San Baronto dove si deciderà la corsa. 15.11 20 chilometri al traguardo. Gruppo compatto. 15.10 Siamo vicinissimo al San Baronto, gruppo vicinissimo al drappello di Nibali. 15.08 Il plotone ora sta recuperando qualche secondo. 15.07 Il gruppo è trainato dalla Movistar. 15.06 25 chilometri all’arrivo. 15.05 I cinque al comando hanno 18” di margine sul plotone. Ora tratto pianeggiante e poi nuovamente il San Baronto. 15.04 Siamo sul traguardo: Nibali, Finetto, Devenyns e Fabbro sono all’ultimo giro. Arriva su di loro anche Matej Mohoric. 15.03 Solamente in tre hanno tenuto il passo mostruoso di Vincenzo Nibali in ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 15.13 Movistar a dettare il ritmo davanti, a breve il San Baronto dove si deciderà la corsa. 15.11 20 chilometri al traguardo. Gruppo compatto. 15.10 Siamo vicinissimo al San Baronto, gruppo vicinissimo al drappello di. 15.08 Il plotone ora sta recuperando qualche secondo. 15.07 Il gruppo è trainato dalla Movistar. 15.06 25 chilometri all’arrivo. 15.05 I cinque al comando hanno 18” di margine sul plotone. Ora tratto pianeggiante e poi nuovamente il San Baronto. 15.04 Siamo sul traguardo:, Finetto, Devenyns e Fabbro sono all’. Arriva su di loro anche Matej Mohoric. 15.03 Solamente in tre hanno tenuto il passo mostruoso di Vincenzoin ...

