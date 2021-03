Le fanno vedere la copertina col fidanzato e Arisa crolla in diretta: "Posso dirti la verità?". Disarmante (Di domenica 7 marzo 2021) Arisa vede la copertina di Novella 2000 dove si vede lei e il suo fidanzato, l'agente di star, Andrea Di Carlo e parte una confessione dolce e insieme Disarmante, mettendo a nudo se stessa come mai una cantante aveva fatto durante un Festival di Sanremo in cui lei è stata superstar. Una confessione ancora più preziosa proprio per questo. Ecco com' è andata. Tutto è partito da un incontro in TV a Ogni Mattina (ero anch' io presente) dove la conduttrice, la brava Adriana Volpe, ha iniziato chiedendole dell'emozione di Sanremo (è stata anche la prima a esibirsi). «Sanremo è sempre un'emozione. Il cuore mi batteva a mille. Ho fatto di tutto per non far sentire la voce che mi tremava», ammette ad Adriana Volpe. «È andata meglio di due anni fa quando ho chiuso il festival con 40 di febbre». Ed ecco che la Volpe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021)vede ladi Novella 2000 dove si vede lei e il suo, l'agente di star, Andrea Di Carlo e parte una confessione dolce e insieme, mettendo a nudo se stessa come mai una cantante aveva fatto durante un Festival di Sanremo in cui lei è stata superstar. Una confessione ancora più preziosa proprio per questo. Ecco com' è andata. Tutto è partito da un incontro in TV a Ogni Mattina (ero anch' io presente) dove la conduttrice, la brava Adriana Volpe, ha iniziato chiedendole dell'emozione di Sanremo (è stata anche la prima a esibirsi). «Sanremo è sempre un'emozione. Il cuore mi batteva a mille. Ho fatto di tutto per non far sentire la voce che mi tremava», ammette ad Adriana Volpe. «È andata meglio di due anni fa quando ho chiuso il festival con 40 di febbre». Ed ecco che la Volpe ...

