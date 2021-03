Highlights e gol Juventus-Lazio 3-1: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 7 marzo 2021) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Juventus-Lazio, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. All’Allianz Stadium di Torino grande partenza dei ragazzi di Simone Inzaghi che trovano la rete con Correa, poi la super reazione dei bianconeri: prima il pareggio di Rabiot, con un errore di Reina, poi nel secondo tempo ci pensa Alvaro Morata che in due minuti mette la firma indelebile sulla partita. La Juve accorcia momentaneamente sulle due milanesi e continua a credere al sogno scudetto. LE PAGELLE E I VOTI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Ildeglie dei gol di, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di. All’Allianz Stadium di Torino grande partenza dei ragazzi di Simone Inzaghi che trovano la rete con Correa, poi la super reazione dei bianconeri: prima il pareggio di Rabiot, con un errore di Reina, poi nel secondo tempo ci pensa Alvaro Morata che in due minuti mette la firma indelebile sulla partita. La Juve accorcia momentaneamente sulle due milanesi e continua a credere al sogno scudetto. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

